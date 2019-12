Reformierakonna linnapeakandidaat Tallinnas on Kristen Michal

Nii nagu erakonna esimees on peaministrikandidaat riigikogu valimistel, on Tallinna piirkonna esimees linnapeakandidaat järgmistel kohalikel valimistel.

Lisaks valiti täna juhid kaheksas Tallinna linnaosas tegutsevatele piirkondlikele organisatsioonidele. Uutest tulijatest hakkab Haabersti piirkonda juhtima Lembit Kolk, Lasnamäe piirkonda Kristina Šmigun-Vähi, Mustamäe piirkonda Andres Sutt ja Kristiinet Kristo Enn Vaga. Kesklinna piirkonna juhina jätkab Keit Pentus-Rosimannus, Nõmme juhiks valiti Vilja Toomast, Põhja-Tallinnas jätkab juhina Signe Riisalo ning Pirital Kaupo Nõlvak.

Tallinn on Reformierakonna suurim piirkond, sinna kuulub üle 2600 liikme.

Michal: Tallinn liigub tagasikäigul

Michal märkis oma sõnavõtus, et Eesti on vanemahüvitise tõttu üks paremaid kohti väikeste lastega peredele, kuid Tallinn liigub vastassuunas. Ta tõi välja, et aastal 2020 tõuseb lasteaias kohatasu juba 71 eurole. «Meil on konkreetne plaan, kuidas Tallinnas jätta tegemata mittevajalikud kulutused, põhiliselt enesereklaamile, ja kasutada sama raha lasteaedade jaoks, et kohatasu saaks vanemad kasutada oma pere jaoks,» sõnas Michal.

Rääkides hariduspoliitikast, rõhutas Michal, et ühtse hariduse plaan lahendab Eesti jaoks olulisi probleeme. «Seda, et erinevates keelerühmades jagatakse erinevat infot, teame kõik. Teame ka, kes sellest kasu lõikab, ning on valmis pidurdama reforme.»

Kehvem riigikeele oskus annab Michali sõnul kehvemad väljavaated panustada tulevikus, ülikoolis, tööelus ning määrab elukohavaliku, kus segregatsiooni nõiaring algab uuesti lastest. «Hariduslik mahajäämus vene koolides on olnud pea aasta. PISA testides oleme maailma tipus, Euroopa meistrid, kuid siin jalad lohisevad. Tallinna ja Eesti tuleviku nimel tuleb see halb nõiaring lõhkuda. Meie plaan on lahendus.»

«Tallinn saab olla partner ja platvorm uuele. Uutele haridussuundadele, uutele tehnoloogiatele. Täna on õnnestumine pigem juhus. Peaks olema reegel, lausa plaan. Uued lahendused, isesõitvad autod meie tänavatel, linna transpordivoogude juhtimine, nii et kõik säästavad ajas ja kuludes, uued teekatted, mis säästlikumad, nutikad inimesed siin uusi maailmanimesid loomas. Selline peaks olema Tallinn. Või ehk juba Tallinn – Helsinki kaksikpealinn, püsiühendusega, arenev, atraktiivne. Selline, mis on palju enamat Riiast ja Stockholmist, põhjus tulla siia, looma,» rõhutas Michal.