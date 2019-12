Otsepilt ⟩ Põllumehed tulid 101 traktoriga Toompeale

Ehkki päev enne tänast põllumeeste meeleavaldust teatas riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk (Isamaa), et põllumeestele on leitud üleminekutoetusteks sügisesele 5,3 miljonile eurole lisaks veel sama palju, jäid põllumehed oma sügisese ähvarduse juurde: kui neile lubatud 15,3 miljonit eurot üleminekutoetusi ei maksta, tulevad nad Toompeale. Enim ollakse nördinud just valitsuse sõnamurdlikkuse pärast.

«See oli väga halb üllatus, mis meid septembris tabas. Vaatamata valitsuserakondade väga selgetele lubadustele kärpisid nad siseriiklikku toetust. See oli äratuskell meile,» selgitas üks meeleavalduse korraldajatest, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. Et sügisesest plaanitud viiest miljonist on tänaseks saanud 10,3 miljonit, on Sõrmuse sõnul samm õiges suunas, mis näitab, et vahepealsetel põllumeeste esindajate kohtumistel riigikogu fraktsioonide ja ministritega on olnud oma mõju.