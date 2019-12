Tallinn kutsub kinnistuomanikke kõnniteid liivatama

Abilinnapea Kalle Klandorf sõnas, et kuna just jalakäijad on libedusega kõige kaitsetumas olukorras, siis kavatseb linn rohkem tähelepanu pöörata eraomandis olevate kõnniteede ja kõnniteelõikude lumekoristusele. «Kõnniteid tuleb puhastada ja libedust tõrjuda mitte ainult hommikuti, vaid sõltuvalt ilmastikuoludest ja vajadusest. Seepärast on mupol ülesanne kaardistada kõige ohtlikumad piirkonnad ning vajadusel teha ettekirjutus või teatis ja kui sellest ei piisa, siis tuleb trahvida,» ütles Klandorf.