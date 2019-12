Tanel Kiik peab jätkuvalt apteegireformi esialgset plaani õigeks

«Pean jätkuvalt 2014. ja 2015. aastal riigikogu poolt algatatud apteegireformi oluliseks ning õigeks algatuseks. Maandamaks kriitikute poolt välja toodud teoreetilist riski, et üleminekuperioodil proviisorapteekidele võiks ravimite kättesaadavus väheneda, oleks mõistlik viia reform ellu etapiviisiliselt,» lausus Kiik ja lisas, et ta on vastava ettepaneku juba varem esitanud valitsuskoalitsiooni töörühma liikmetele ning nüüd edastatakse see konkretiseeritud kujul ka sotsiaalkomisjonile. «Samuti jätkab sotsiaalministeerium vajalike seadusemuudatuste menetlemist ja ettevalmistamist ravimite kättesaadavuse parandamiseks ning tarneraskuste negatiivsete tagajärgede leevendamiseks,» selgitas Kiik ning ta on kindel, et need küsimused on olulised ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmetele ja parlamendile tervikuna.