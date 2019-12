Galerii ⟩ Rohelised ja sotsid korraldasid Tallinna linnavolikogu istungi eel protesti

Eestimaa Rohelised tegid hiljuti ettepaneku järgmise aasta linnaeelarve erinevate üleliigsete kulutuste kärpimiseks, et suunata vabanev raha Tallinna ühistranspordile.

«Täna menetleb volikogu linnaeelarvet ning rohelised ja sotsiaaldemokraadid loodavad, et linnavolikogu enamus toetab ühistranspordi täiendavat rahastamist. On teada, et näiteks juhtide madalate palkade tõttu ei ole linnal võimalik uusi busse kasutusele võtta. Täiendavaid vahendeid saaks kindlasti kasutada juhtide palkade tõstmiseks, aga ka muudeks vajadusteks,» ütles linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Raimond Kaljulaid.