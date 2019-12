Ühing: ühistranspordi juhtide alampalk tõuseb kolme aasta jooksul kokku pea kolmandiku võrra

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on täna kehtiv ühistranspordijuhtide 945-eurone miinimumtöötasu jäänud ajale jalgu ning ka saavutatud kokkulepe ei vasta suuresti turusituatsioonile: «Madal töötasu on viinud kogu sektori kriisi, kus valitseb suur tööjõupuudus.» Kallas lisas, et 74 protsenti bussijuhtide vanus ületab 51 eluaastat ja noort pealekasvu on ainult 6 protsenti.