Soome suursaadik Helme sõnavõtust: iga inimene peaks mõtlema, kuidas asjadest rääkida

Härra suursaadik, kas Mart Helme eilne sõnavõtt Soome uue peaministri aadressil on teil täna paljude inimestega jutuks tulnud?

Sellest on üsna palju juttu olnud Soome meedias, aga veelgi rohkem on olnud Eestis juttu sellest, kas see sobib või mitte.

Aga kas siis sobib?

Iga inimene peaks mõtlema, kuidas tahab asjadest rääkida. See oli härra ministri otsus niimoodi rääkida.

Kas see sõnavõtt on teil täna tulnud jutuks äkki mõne Eesti poliitiku või välisministeeriumi esindajaga?

On tulnud ja olen ka Eesti meediast lugenud. Aga see pole mulle üllatus. Ka varem on selliseid asju ette tulnud. Ei ole esimene kord, kui millestki on üsna kõvasti räägitud.

Kas keegi on teie käest ka vabandust palunud?

Võib-olla, aga minult pole nii väga vaja vabandust saada. Eesti president on juba vabandust palunud [Soome presidendilt – H.M.].

Kuivõrd meenutab EKRE retoorika Põlissoomlaste oma ja kas Soomes on inimesed ehk juba ka harjunud selliste värvikate väljaütlemistega?

Tänasel päeval ei ole selliseid värvikaid väljaütlemisi mitte ainult Eestis või Soomes, aga ka mujal riikides. Seda juhtub ja alati see ei meeldi, aga sellises maailmas me elame.

Täna on palju arutletud ka selle üle, kas see sõnavõtt võib mõjutada Eesti ja Soome omavahelisi suhteid. Kas mõjutab?

Ma usun, et meil on väga head ja soojad suhted. Nende suhete arenemine on nii Eesti kui ka Soome huvides, sest sellest saavad kasu mõlemad riigid ja meie inimesed. Kui laiemat pilti vaadata, siis ma usun, et need suhted jätkuvad.

See skandaal läheb üle ja lõplikku põntsu see kahe riigi suhetele ei pane?