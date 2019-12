SDE: kui Mart Helme lahkumisavaldust ei kirjuta, siis tuleb peaministril ta ametist vabastada

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar rõhutas, et rünnak sotsiaaldemokraadist Soome peaministri Sanna Marini vastu oli rünnak sotsiaaldemokraatidele oluliste põhimõtete vastu. «Inimestel peavad olema võrdsed võimalused sõltumata nende soost ja päritolust. Mart Helme ründas Sanna Marinit mitte ainult tema maailmavaate vaid ka soo, vanuse ja päritolu tõttu. Iga töötav inimene, sõltumata tema ametikohast, on austust ja lugupidamist väärt,» ütles Saar.

Soome on Eesti jaoks olnud alati oluline partner ja kahe riigi ning inimeste koostöö hindamatu väärtusega. «Samuti on Eesti sotsiaaldemokraatidel väga lähedased suhted Soome sotsiaaldemokraatidega. Eesti jaoks on alati olnud eeskujuks Põhjamaade solidaarsus ja lugupidav suhtumine kõigi ühiskonna liikmete vastu, mille taga on seisnud just sotsiaaldemokraadid,» rääkis erakonna esimees.