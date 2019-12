Fotod ⟩ Luik: mul on erakordselt hea meel, et meie seekordsel Balti kaitseministrite kohtumisel osales ka Poola

«Mul on erakordselt hea meel, et meie seekordsel Balti kaitseministrite kohtumisel osales ka Poola kolleeg. Poolaga on Eestil väga sisukas kaitsekoostöö ning mitmed viimase aja arengud toovad Poola kaasabiga Balti regiooni kaitsesse ja heidutusse võimeid juurde,» sõnas kaitseminister Jüri Luik.