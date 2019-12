Raekojas sai ligi 30 tallinlast kätte Eesti kodaniku tunnistused

«Eesti on väike ja kokkuhoidev riik, iga inimene on tähtis, iga kodanik on tähtis. Kaunil jõulueelsel ajal on rõõm tervitada teid ja teie peresid siin, Tallinna Raekoja ajaloolises kodanikesaalis ning õnnitleda teid Eesti kodanikeks saamise puhul,» ütles Jaani politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja vahendusel.

Kõlvart sõnas oma tervituskõnes, et nii nagu Tallinna linnakodanikel olid juba keskajal oma privileegid ja kohustused, on need ka Eesti kodanikel. «Riik kaitseb oma kodanikke ja kodanikud on valmis oma riiki kaitsma. Eesti riigi moodustavad kodanikud ja kodanikena on teil võimalus Eesti arengusse panustada ja riigi tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. Teie oletegi üks osa Eesti Vabariigist,» ütles Kõlvart.