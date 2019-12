Kohus jättis Ustimenko valurahata

Riigikohus on oma senises praktikas asunud seisukohale, et reeglina ei tohi kedagi hoida kartseris üle 45 päeva järjest.

45 päeva on seaduses ette nähtud kartserikaristuse ülemmäär, kuid antud juhtumil hoiti Ustimenkot kartseris katkematult 70 päeva.

Vangla ei selgitanud kohtule, mis põhjustel ei võimaldatud Ustimenkol 45 päeva järel vähemalt mõneks ajaks kartserist välja pääseda. Seetõttu leidis ringkonnakohus, et Tartu vangla rikkus tema õigusi.

Samas leidis ringkonnakohus, et rikkumine ei olnud nii tõsine, et oleks olnud põhjendatud hüvitada talle tekitatud kahju rahas, vaid leidis, et vangla tegevuse õigusvastasuse tuvastamine kujutab endast piisavat moraalset hüvitist.