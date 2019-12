VIDEO ⟩ Helme ei pea Isamaa saadikute mittehääletamist reetmiseks

«Seda küsige Isamaa käest,» vastas umbusaldushääletuselt puhtana pääsenud Helme ajakirjanikele, miks võimuliidu partnerid ta riigikogus hääletusel toetuseta jätsid.

Helme umbusaldamise poolt hääletas 44 ja vastu 42 riigikogu liiget. 13 saalis olnud saadikut ei osalenud hääletusel, 11 neist olid Isamaa esindajad ja üks keskerakondlane. Üks isamaalane hääletas lausa umbusaldamise poolt.

Sellegipoolest ei näe Helme selles teos reetmist. «Ei ole. Selles tähenduses, et umbusaldus ei läinud läbi,» ütles minister ja kehitas seepeale õlgu.

Helme, kes solvas üleile Soome peaministrit Sanna Marinit ja pidi seepärast peaminister Jüri Ratase suu kaudu vabandama tema ees, märkis, et tal ei ole raskusi andestust paluda.

«Selleks peab ikkagi tõsine põhjus olema. Siis ma peaks olema ikkagi sihilikult teinud midagi niisugust, mis tõepoolest on vabandust [palumist] väärt. Ma ei ole sihilikult midagi sellist teinud,» selgitas ta.

Helme, kes lubas eile, et ei palu juhtunu pärast kelleltki vabandust, esitas seejärel oma nägemuse, mis juhtus:

«Ma vabandasin selle eest, kui meil ülespuhutud narratiiv on omandanud omaette elu ja omaette narratiivi ka Soomes ja mõjutanud asju seal sedamoodi, et ka Soome peaminister, kes on minu meelest väga kena peaminister, kes on tõepoolest tundnud isiklikult, et ta on solvatud, ja selle narratiivi tõttu ma ütlesin, et kui see on nii, siis ma tõepoolest palun vabandust.»

Ministri sõnul arutas ta koos peaministriga olukorda. «Nii- ja naapidi, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ja leidsime, et see oleks võib-olla niisugune kirik-keset-küla-lahendus,» lisas ta.

Postimehe küsimusele, mida seda tüüpi lahendus tähendab, vastas Helme, et ta esitas vabandused. «Ja see tähendab seda, et koalitsioon näitas seda meelsust, mida ta näitas.»

Suhted kannatada ei saa

Helme usub, et suhted põhjanaabritega vahejuhtumi tõttu ei kannata. «Riigid on pragmaatilised. Riigid lähtuvad pragmaatilistest kaalutlustest. Soome eksistentsiaalstes huvides on, et Eesti oleks iseseisev riik. Sest vastasel korral Soome lahe lõunarannik ei ole Soomele sõbraliku, vaid Soomele mingis mõttes ohtliku riigi kotrolli all. Ja siin ei tule mitte mingisugust pragmaatiliste suhete rikkumist. See on välistatud,» selgitas ta.

Helme tuletas meelde veel seda, et kahe riigi suhted on olnud jahedad ka ennegi. «Soome endine president Tarja Halonen süüdistas meid korduvalt vene vähemuste õiguste rikkumises ja pidas selleteemalisi läbirääkimisi meie idanaabri peaministri ja presidendiga. Ma ei osandanud näpuga tagantjärele kõikidele asjaoludele, aga rahvusvahelised suhted on keerulised, ja aeg-ajalt astutakse teatud samme, mis mõlemal poolel võivad tekitada küsimusi,» tõi ta näiteks.

«Müüjatüdrukust on saanud peaminister»

Siseminister Helme pani pühapäevases raadiosaates kahtluse alla Soome peaministri Marini ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: «Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige.»

Samuti kahtles Eesti siseminister, kas Soome uus valitsus suudab ikka seista oma riigi huvide eest.

Helme väljaöeldut on kritiseerinud mitmed koalitsioonikaaslased. Keskerakondlane Enn Eesmaa sõnul oli Helme kommentaar kohatu. «Mida selline tüüp teeb riigi valitsuses, on omaette küsimus, aga seal ta on, ja ainus, millega annab ennast lohutada, on see, et iga õukonna juures peab olema oma narr,» kirjutas keskerakondlane Yana Toom sotsiaalmeedias. Isamaa liige, välisminister Urmas Reinsalu tõdes kommentaaris, et Helme sõnavõtud Soome valitsuse ja peaministri kohta oleksid võinud olemata jääda. Peaminister Jüri Ratas teatas aga, et ootab kõigilt valitsuse liikmetelt austavat koostööd Soome ametikaaslastega.

Ratas edastas eile õhtul Helme vabandused Marinile.