Eesti, Soome ja Läti plaanivad ühist soomukite hanget

«Täna allkirjastatud heade kavatsuste kokkulepe on väga tervitatav algus Eesti, Läti ja Soome ühisele ettevõtmisele uute soomukite hankimisel. Leppisime kokku kaitseteemaliste tehniliste uuringute läbiviimises ja ma usun, et meie koostöö annab hea tulemuse,» ütles kaitseminister Luik pressiteate teel.

Eesmärk on kõigile kolmele riigile leida optimaalne lahendus jalaväe mobiilsuse suurendamiseks, esialgne plaan on jõuda hankeni 2024. aastal. Esmajärjekorras plaanivad Eesti, Läti ja Soome keskenduda koostööprogrammile, et leida ühisosa tulevase hanke tarvis.