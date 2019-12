«Tõde ja õigus» produtsent: maailmas läbi löömiseks on vaja kontakte. Meil on neid!

Filmi «Tõde ja õigus» produtsent Ivo Feltil on kogemust kolme nominatsiooni või eelvalikusse jõudnud filmile reklaamikampaania tegemisel. Postimehele antud intervjuus nentis Ivo, et võrreldes eelneva kogemusega linateosele «Tõde ja õigus» hoogtöö tegemine väga ei erine.

«Oluline on see, et Ameerika filmiakadeemia liikmed saaksid filmi näha. Tutvustuskampaania on selleks, et otsustajad oleksid meie filmiga tuttavad ja saaksid seda näha,» selgitas filmiprodutsent.

Linateose nähtavaks tegemiseks on meeskonnal olemas Ameerikas abilised. «Kõik meie filmidele tehtud kampaaniad, alates «Mandariinidest», oleme teinud koostöös ühe PR-agentuuriga. Selle aja jooksul oleme [meeskonnaga - toim.] täitsa headeks sõpradeks saanud. Päris paljudes asjades toetume nende teadmistele ja nõuannetele,» ütles Ivo Felt ja lisas, et üksi oleks see väga raske.

Lisaks on kampaaniatöös olulised otsekontaktid. «Filmimaailm, nagu iga teine valdkond, on tegelikult ikkagi väike. On teatud inimesed, kes mingeid asju otsustavad ja teevad. Neid on vaja lihtsalt teada. Meie Oscari-kampaanias on sellel väga oluline roll,» põhjendas produtsent Felt.

Nii nagu filmi tootmine, maksab raha ka selle turustamine. Täna ei oska Ivo veel kampaania kogumaksumust prognoosida. «Praegu oleme sisenemas teise etappi [reklaamikampaanias - toim.], ehk siis oleme pääsenud eelvalikusse [Oscari eelnimekirja rahvusvahelise filmi kategoorias - toim]. Ma arvan, et meie esimese etapi eelarve oli umbes 40-50 tuhande euro vahel,» meenutas filmiprodutsent.

Teine etapp Oscari nominendiks jõudmisel pole samuti kergete killast. Ivo Felt tõi välja, et tänaseks on nominentide valimise reeglid muutunud. «Varasemalt oli eelvalikust nominatsiooni saamisel 40-liikmeline komitee, ehk siis seltskond inimesi, kes vaatasid kandidaat filme ühe nädalavahetuse jooksul ja siis otsustasid. Nüüd on filmiakadeemias uued reeglid. Täna saavad kõik akadeemia liikmed hääletuses osaleda,» selgitas filmimees ja lisas, et tema teada toimub hääletamine 7. jaanuarini ja 13. jaanuaril avalikustatakse nominendid.

Võib arvata, et igal aastal on Oscarite jagamisel oma nägu. Samas filmi «Tõde ja õigus» produtsent seda ei arva. «Filmid on väga erinevad. Kui võtta need kümme filmi [Oscari nominentide eelvalik rahvusvahelise filmi kategoorias - toim.], siis seal on totaalselt erineva näoga filmid. Ma ei usu, et võiks öelda, et rahvusvahelise filmi kontekstis on igal aastal oma nägu. Filmid peavad olema tugevad ja seda nad on. Sealt edasi on nagu kunstimaailmas ikka - maitse asi,» võttis filmitootja kokku.