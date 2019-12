Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse

Häirekeskus on saanud kella 20 seisuga üle 400 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta. Tormi tõttu on viga saanud kaks last. Mitmekordistunud kõnede arvu tõttu palub häirekeskus helistada numbrile 112 vaid juhul, kui kellegi elu on ohus.