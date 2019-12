Sotsiaalministeerium rakendaks apteegireformi esialgu vaid suurtes linnades

Lisaks näeb ministeeriumi ettepanek ette, et ravimiamet saaks erakorralises olukorras anda loa haiglavõrgu arengukava haiglale ravimeid väljastada. Erandlik olukord on selline, kus võib olla oht apteegiteenuse osutamise katkemiseks või oluliseks häireks. Sätete eesmärk on toetada ravimite kättesaadavust inimeste jaoks ka olukordades, kus ravimihulgimüüjatel tekivad tõrked jaeapteekide ravimitega varustamises. «Apteekide puhul tuleb tagada toimepidevus ka olukorras, mis ei ole hädaolukord, kuid ravimid ei ole mingil põhjusel elanikkonnale kättesaadavad. Seetõttu on vajalik Ravimiameti pädevuste ja volituste laiendamine, võimaldades apteegiteenuse häiringu ja katkemise korral astuda vajalikke samme, et ravimid siiski abivajajateni jõuaksid,» seisab ministeeriumi ettepanekus.