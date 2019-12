Tanel Kiik koalitsioonist: lappimisega on tegeletud rohkem kui oleks mõistlik

Kiige sõnul olid tänast koalitsiooni luues paljud väljakutsed juba ette teada. «Loomulikult, kui on erakond, kes ei ole olnud kunagi koalitsioonis, kes on kogu oma eksisteerimise aja olnud opositsioonis, harjunud selle retoorikaga, harjunud selliste vastandustega. See üleminekuperiood koalitsioonierakonnaks võtab aega,» lausus Kiik.

«Täna ma ütleksin tõesti, et on olukord, kus ollakse ühe jalaga koalitsioonis, ühe jalaga opositsioonis,» rääkis Kiik, kuid ta arvab, et valitsuse hea tervise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse huvides on selgem see, kui tullakse kahe jalaga koalitsiooni.