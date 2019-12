Jahimehed on käimasoleval jahiajal küttinud 20 hunti

Raplamaal on kütitud üheksa looma, Pärnumaal on kütitud neli hunti, Lääne-Viru-, Ida-Viru- ja Järvamaal on igas maakonnas lastud kaks hallivatimeest, selgub keskkonnaameti statistikast. Tartumaal on püssi ette jäänud üks elukas.