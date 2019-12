Vana Baskini teater jääb juba teist aastat ilma toetuseta

Selle aasta jaanuaris teatas teater, et sulgeb uksed, sest kultuuriministeerium ei toetanud teatrit kopikavõrdki. Eelnevatel aastatel on riik toetanud teatrit ca 30 000 euroga.

Teatri juht Aarne Valmis ütles toona, et senise toetusega on nad suutnud kinni katta kõik teatri püsikulud: dekoratsiooni- ja kostüümiladu, kontor ja prooviruumid, näitlejate buss, dekoratsiooniauto jm.

Veebruaris sai teater siiski ootamatu rahasüsti Tallinna linnavalitsuselt. Sellane linnapea Taavi Aas märkis, et legendaarse teatrimehe Eino Baskini viimaseks suureks sooviks oli, et tema teater töötaks ja tegutseks veel vähemalt viis aastat pärast tema lahkumist. «Sellepärast leidsime, et linna kohuseks on austada maestro viimast soovi ning toetame tema teatri tegevuse jätkamist 35 000 euroga,» sõnas Aas siis. Rahaeraldus tuli Tallinna avalike suhete teenistuse eelarvest.

11. detsembril pöördus Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Aivar Mäe kultuuriminister Tõnis Lukase poole murega, et 2020. aasta esialgsete otsuste kohaselt on Vana Baskini teater jäänud täielikult tegevustoetuseta. «See oleks järjest juba teine tegevustoetuseta aasta,» kirjutas Mäe. Liit leiab, et Vana Baskini teater on regionaalselt oluline teater, mis viib oma etendused ka Eesti väiksematesse kohtadesse, kuhu teised teatrid jõuavad harva või ei jõuagi.

Mäe sõnul on teatril oma publik. «Aastal 2018 andis Vana Baskini teater 118 etendust, millest sai osa 19 364 teatrivaatajat. See ei ole väike number, eriti võrdluses toetust taotlevate teiste väiketeatritega. Iga teatri kunstilise tulemuse kõige objektiivsemaks hindajaks on ikkagi need, kes on etendusi näinud. Eeltoodud külastajate arv näitab, et Vana Baskini teatril on märkimisväärne vaatajaskond, kes just seda teatrit vaatamisväärseks peab,» leiab Mäe.