Riigikohus: kohtuistungi kajastamise keeldu ajakirjanikele peab sisuliselt arutama

Ühtlasi hoiatas kohus, et saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on karistatav rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Riigikohus rahuldas kaebuse. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul poleks ringkonnakohus tohtinud määruskaebust kui ilmselt põhjendamatut läbi vaatamata jätta. Kaebus on ilmselt põhjendamatu näiteks juhul, kui selle argumendid on õiguslikult asjakohatud ehk siis kui need sisaldavad mõne õigusliku keelu rikkumisele suunatud taotlust.