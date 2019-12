Fotod: Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson külastas Tapa sõjaväelinnakut

«Mul on väga hea meel tervitada Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit Eestis,» ütles peaminister Jüri Ratas. «See visiit näitab meie riikide erilist ja väga lähedast kahepoolset sõprussuhet, aga laiemalt ka seda, et Ühendkuningriik on meie oluline strateegiline partner, kes jätkab tugevat panustamist liitlassuhetesse ja Euroopa julgeolekusse.»