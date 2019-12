Uuring: pooled jagavad sotsiaalmeedias mõtlematult tundlikku infot

Uuringus vaadeldi lisaks Eestile ka teisi Balti riike. Selgus, et kõige aktiivsemalt postitavad reisipilte sotsiaalmeediasse Eesti inimesed. Vahe lõunanaabritega ei olnud küll suur, kuid mõned protsendid on Eestis rohkem nii neid, kes üldse jagavad sotsiaalmeedias reisipilte, kui ka neid, kes teevad seda juba reisi ajal.If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul tekitab mõnevõrra muret see, et inimesed jagavad sotsiaalmeedias laialdaselt infot selle kohta, millal neid kodus ei ole.

«Reisipiltide jagamine on vägagi tavapärane, aga kui inimene annab seeläbi oma sõbralisti sadadele liikmetele teada, et ta järgnevad nädalad kodus ei viibi, võib see halvemal juhul panna ohtu tema enda vara. Mõistagi valib inimene ise, mida ja kellele ta postitab, aga kas ta on ikka veendunud, et usaldab kõiki oma jälgijaid ja sõbralisti liikmeid?» küsis Sepp.

Uuringust selgus, et 50 protsenti kõigist Eesti sotsiaalmeedia kasutajatest jagab pilte juba reisi ajal ning vaid kümnendik pärast reisi. «Kõige ohtlikum on muidugi teatada oma puhkusest sotsiaalmeedias pikemalt ette. 11 protsenti sotsiaalmeedia kasutajatest annab juba enne reisi teada, kuhu seekord puhkust veetma minnakse, 17 protsenti aga teatab sellest kohe, kui on välisriiki kohale jõudnud. See võib anda võimalikele kurjategijatele infot, et inimene ei ole veel mõnda aega kodus,» selgitas Sepp.

«Vastajate vanust vaadates sai selgeks, et kõige enam postitavad reisipilte nooremad inimesed vanuses 18–34 aastat. Uuringust ilmnesid ka märkimisväärsed erinevused Eesti piirkondade vahel. Kõige aktiivsemad reisipiltide jagajad elavad Põhja- ja Ida-Eestis. Mõlemas piirkonnas teatab sotsiaalmeedias kümmekond protsenti inimestest enne reisi algust, kuhu nad seekord lähevad. Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eestis teeb seda vaid paar protsenti inimestest. Neis piirkondades vastasid inimesed märksa enam ka nii, et nad ei jaga üldse oma reisipilte sotsiaalmeedias või kui, siis alles pärast reisi,» lisas Sepp.