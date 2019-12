TOP 20: Järva Teataja loetuimad lood aastal 2019

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik andis septembris teada, et vandaalid on lõhkunud nelja sõiduki esiklaasid. Varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles, et tegi juhtunu kohta politseile avalduse. «Järva-jaani on nii väike koht, et naabri- ja videovalve abil on võimalikud süüdlased tegelikult juba teada,» märkis ta.