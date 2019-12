Kohus jättis Lidli detailplaneeringu kohta esitatud kaebused rahuldamata

Kohus leidis, et ei ole usutav, et kauplusesse hakataks sõitma üle kogu linna, eriti olukorras, kus samalaadseid kauplusi on plaanis avada mujalgi, sealhulgas kahe kilomeetri kaugusel Tähesaju asumis.

Samas ei saa Tallinna linn ka piirata inimeste liikumist linnaosade vahel. Transiitliiklus ei satu tõenäoliselt kaebajate kodutänavale, vaid liigub sellest mööda. Lisaks on halduslepinguga ette nähtud piisavad tagatised selleks, et arendaja ka reaalselt uue ristmiku, kergliiklustee ja kaasnevad objektid välja ehitaks, märkis kohus.

Samuti selgitas kohus, et ühe detailplaneeringuga ei saa ära lahendada kogu linnaosa autostumise ja parkimise probleeme. Need probleemid on seotud piirkonda lisanduvate elanike, mitte kaupluste külastamisega. Kinnistul olnud parkla on ära kaotatud juba enne detailplaneeringu kehtestamist ja kaebajatel ei ole õigus nõuda, et eraisik peaks lubama neil oma maal (tasu eest või tasuta) parkida. Kaebajatel tuleb parkimise probleemid lahendada oma elamu kinnistul koostöös korteriühistute ja kohaliku omavalitsusega.