Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo lahkub ametist

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul toimus lahkuminek poolte kokkuleppel, mille ajendiks olid juhatuses olnud erinevad nägemused tuleviku arengustrateegiate osas. «Ajakirjandusäri on hetkel suurte muutuste tuules. Selleks, et pikaaegselt püsima jääda, peame juhtkonnas kõik toetama ühist nägemust tuleviku osas,» selgitas Raudsalu.

Nikkolo on töötanud Postimees Grupi ettevõtetes kokku 17 aastat, olles Järva Teataja ja Pärnu Postimehe peatoimetaja. Viimastel aastatel on Nikkolo juhtinud Postimehe toimetust vastutava väljaandjana ja uudismeedia juhina. Postimees Grupp hindab Merili panust ettevõttesse ja soovib talle edu edaspidiseks.