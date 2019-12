President Kaljulaid intervjuus ETV-le: NATO-l on mõningaid probleeme, aga kindlasti pole allianss ajusurmas

«Kindlasti ei ole,» vastas president Kaljulaid, kui teda intervjueerinud Marko Reikop küsis, kas NATO on ajusurmas. «Kui me mõtleme, kui palju on toimunud kasvõi meie territooriumil või mujal Ida-Euroopas sellel aastal ja ka järgmisel aastal on tulemas õppusi, siis NATO toimib ja toimetab. Kindlasti on strateegilise juhtimise ja koostöö probleeme, aga seda on kõikidel organisatsioonidel,» sõnas riigipea.

Vaadates tagasi mullu aprillis Moskvas toimunud kohtumisele oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga, leidis president Kaljulaid, et see täitis oma eesmärgi. «Me peame ka kahepoolselt panustama sellesse, et meie partnerite ja liitlaste mõtted jõuaksid meie naaberriigi juhtideni. Sellised vestlused annavad meile võimaluse mängida kaasa Euroopa ja ka NATO suhtumise kujundamises Venemaasse.»