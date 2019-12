Aita Cärolin üles leida! ⟩ Teisipäeva hommikul jätkuvad kadunud naise otsingud

Vabatahtlikel palutakse koguneda kell 09.00 Hiiu 44 haigla parklast läbi sõites Pääsküla raba servas olevas loodusliku kattega parklas. Teisipäeval toimuvad otsingud kolm tundi ehk kella 12-ni.

Otsitakse 23-aastast Cärolini, keda neljapäeva, 19. detsembri hommikul kella 9 paiku nähti viimati Rebase tänaval tema koduhoovis ja seejärel kella 10 paiku ühel piirkonna videovalve kaamera salvestisel.

Cärolini otsingud on kestnud politsei, vabatahtlike, Cärolini sõprade ja lähedaste ning OPEROG otsijate poolt juba mitmeid päevi. Selle aja jooksul on suudetud kindlaks teha tema liikumine kella 10 paiku Pääskülas ühe hoone videokaamera salvestiselt, kohtutud ja vesteldud mitmete tunnistajatega ning on saadud teada tema mobiiltelefoni viimased andmed. Seni otsingute käigus kogutud videovalveseadmete ja tunnistajatelt saadud infole ning telefoniandmete analüüsile tuginedes on määratletud piirkond, kus on vaja läbi viia otsing.

Cärolin on 165 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja õlgadeni ulatuvate pruuni värvi juustega. Tal on seljas musta värvi karvase kraega kapuutsiga jope , mille all khakivärvi laiguline kapuutsiga jakk ning jalas sama, rohekat-pruunikat värvi laigulised püksid. Peas on Cärolinil sinist värvi soe müts valget värvi kirjaga NY. Jalas roosat värvi crocksid

Info otsingu detailidest antakse kohapeal otsingujuhi poolt. Otsitakse ahelikus. OPEROG poolt tulevate otsijate gruppe juhatab Harjumaa üks piirkonnajuhte Aimar Kämbre ( tel. 5567 8742), üldistes küsimustes palutakse helistada Aare Rüütlile (tel. 5242 776).

Korraldajad paluvad eelnevalt läbi lugeda otsingut puudutavad ohutuse ja ahelikus otsimise juhised, mis on lisatud sotsiaalmeedias postituse kommentaaridesse. Kõik otsingule tulijad liidetakse otsingu jaoks tehtud eraldi MSN chat-vestlusesse.

Kõik otsijad on Cärolini lähedaste ja SA Kadunud poolt otsingule appi palutud ja oodatud!