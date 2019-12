Eestist on tänavu varjupaika küsinud sada inimest, enim on taotlejaid Venemaalt

Politsei- ja piirivalveameti kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo juhtivmenetleja Kai Heinlaid ütles BNSile, et tänavu on rahvusvahelise kaitse taotluste esitamise arv olnud tavapärane. Jaanuarist novembrini on Eestis varjupaika palunud sada inimest.