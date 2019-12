Politsei on tasereid tänavu kasutanud üheksal korral

Sel aastal on kasutatud taserit kaheksal korral inimeste vastu, kes on politseinikke rünnanud noaga või mitmekesi, samuti kasutati elektrišokirelva korra ka korrakaitsjaid rünnanud koera vastu, ütles BNS-ile politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo vanemanalüütik Armin Saarits.

Saarits lisas, et iga kord, kui politsei taserit kasutab, järgneb sellele turvataktikaline analüüs, et anda soovitusi ohtlike olukordade lahendamiseks. Samuti harjutavad politseinikud taseri kasutamist regulaarsetel turvataktika treeningutel.

Elektrišokirelv ehk taser võeti politseis kasutusele mullu aasta suvel ning praegu kuulub see enamike politseipatrullide varustusse. Taserit võib politsei kasutada olukordades, kus kellegi elu ja tervis on vahetult ohus ning selle kasutamise õiguslikud alused on tulirelvale sarnased.