Cärolini pere kutsub raskes seisus oleva naise peale mõtlema

«Cärolini seisund on iga päevaga halvenenud. Usun, et arstid annavad endast parima. Sellele vaatamata palun, et leiaksime täna kõik oma päevas ühe hetke, mil Cärolinile mõelda ja soovida talle mõtteis tervenemiseks jõudu. Kellel võimalik, teeme seda koos kell 14,» teatas naise pere sotsiaalmeedias.