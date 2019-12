Tallinna tänavad võivad õhtutundidel libedaks muutuda

Vaatamata sellele, et õhutemperatuur on küll plusspoolel, võib teekatte ülessoojenemine võtta aega ja põhjustada libedust. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsuste lepingupartnerid teevad ennetavalt libedusetõrjet ning on valmis kiiresti reageerima, teatas linnavalitsus.