Rahvaloenduse projekti asub juhtima Svetlana Raudonen

Raudonenil on töökogemus nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on töötanud Eesti Energia tütarettevõtetes, Hansapangas, Tallinna ettevõtlusametis, ASis Helmes ning maksu- ja tolliametis, teatab statistikaamet.

Raudonen on uuele ametikohale asumise eel põnevil ning tema hinnangul on olulisel määral registrite andmeid kasutav 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus oluline pöördepunkt Eesti loenduste ajaloos.

«E-riigi kõiki võimalusi kasutav ja kvaliteetne loendus tõotab tulla Eesti järgmine e-edulugu. Ma usun, et minu senine töökogemus kaasaaegsete e-teenuste ja IT-süsteemide loomisel ja arendamisel ning erinevate osapooltega koostöö tegemisel, on loenduse korraldamisel abiks,» sõnas Raudonen pressiteates.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi hindab kõrgelt uuel aastal ameti kollektiiviga liituva Svetlana kogemust. «Loenduseni on jäänud kaks aastat ja mul on hea meel, et statistikaametiga liitub inimene, kes on edukalt juhtinud mitut rahvusvahelist IT-projekti,» kommenteeris ta.