Tänavu leetritesse haigestunud inimeste hulk tõusis 27ni

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo sõnul on haigestunu täiskasvanu. Ta haigestus Ukrainas ning tuli seejärel Eestisse, kus temaga kokkupuutunute arv, keda ta võis nakatada, on alla kümne, vahendab ERRi uudisteportaal .

Kokku on sellel aastal Eestis leetritesse haigestunuid 27 ja Saar märkis, et see on Eesti mõistes üle aastate väga suur hulk.