Rein Lang: pingete plahvatamine Postimehes oli vaid aja küsimus

«Kui luuakse selline juhtimissüsteem, selline struktuur, selline käsuahel, siis on see ainult aja küsimus, millal mingisugused pinged plahvatavad,» leidis Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses», kus ta kommenteeris olukorda Postimehes.

Lang tunnistas, et temal on kõrvalt imelik vaadata juhtimissüsteemi, kus on peatoimetaja, peatoimetaja kõrval on mingid toimetajad, kes teevad Minu Eesti lehekülgi, kus on vastutav väljaandja, kellele omakorda alluvad mõned osakonnad, mis ei allu peatoimetajale – käib mingisugune tants ja trall ning selles kontekstis on pinged lihtsad tekkima.

«Kas meil on tegemist kriisiga, mis puudutab ühte organisatsiooni siseasju ja mis on selle organisatsiooni omaniku, tegevjuhi ja selles organisatsioonis töötavate inimeste küsimus või meil on tegemist millegi laiemaga?» küsis omakorda kaassaatejuht Väino Koorberg. «Kas me saame vaadata Postimeest kui lihtsalt ühte äriettevõtet või me peame vaatama Postimeest kui institutsiooni? Ja väga olulist institutsiooni ühe olulise põhiõiguse, sõnavabaduse institutsioonina.»

Lang leidis, et Postimees peab need kastikesed maha joonistama, et igaüks saab aru, kes kellele allub, mida ta tegema peab ja kellel on personaalne vastutus ühe või teise asja eest.

«Tegelikult me räägime päris vastupidisest olukorrast, et need kastikesed olid inimestega täidetud ja nüüd on need tühjaks jäänud,» ei nõustunud Koorberg.

Lang ja Koorberg tõdesid, et praegune oluline küsimus nii Postimehe kui ka ajakirjandusvälja jaoks laiemalt on kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutuse omavaheline suhe. «Kas kvaliteetajakirjandusega on võimalik kaheksat miljonit [eurot] kuidagi tagasi teenida või tuleks võimalikult palju kollast lasta? See ei kõla minu suust sugugi irooniliselt. Jätkata klikimudeliga nii kaua, kuni saab ja vaadata, mis tulemus on. Ma kujutan ette, et sellel põhjal võis küll vastuolusid tekkida,» sõnas Koorberg, viidates Postimees Grupi eelmise aasta kahjumile.