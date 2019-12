Kliima- ja energiapoliitika esindajana asub ametisse Kaja Tael

«Kliimamuutused puudutavad meid kõiki ning nendega toimetulemine on ühine väljakutse ja prioriteet. Seetõttu on kliimadiplomaatia tänapäeval üha olulisem,» sõnas Tael pressiteate teel.

Uue rohelise leppe saavutamise on oma töö keskmesse seadnud ka detsembris alustanud Euroopa Komisjon. Kliimamuutused on oluline valdkond ka Eesti liikmesuse ajal ÜRO Julgeolekunõukogus. Samuti on see üks Eesti prioriteetidest Põhja-Balti koostöö ja Balti koostöö eesistujana 2020. aastal.