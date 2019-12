Reinsalu Sputniku tegevusest: Eesti on valmis seaduste täitmist tagama seadusliku jõuga

«See ei vasta tõele. See oli tegelik põhjus. Samas avalduses nimetatakse sanktsioonide rakendamist totalitarismi ilminguks. Vastupidi, sanktsioonid on kehtestatud selleks, et seista vastu agressioonile, mis on suunatud riikide ja rahvaste vabaduse vastu konkreetselt Ukraina näitel,» selgitas välisminister.