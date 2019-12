Kas oled näinud? ⟩ Politsei palub abi hooldekodust kadunud mehe leidmiseks

Politseile teatati 30. detsembri õhtul, et Vjatšeslav on lahkunud Lüganuse vallas asuvast hooldekodust. Politseinikud alustasid piirkonnas mehe otsingutega, kuid paraku ei ole seni tema asukohta õnnestunud tuvastada.

Seni kogutud info põhjal on alust arvata, et Vjatšeslav võis liikuda hääletades Tallinna või Pärnu suunas. Vjatšeslav on pikemat kasvu. Mehel võib seljas olla sinine kampsun ning jalas tumedad püksid.