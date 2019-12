Vangide arv on aasta lõpuks langenud taas alla 2500

Eesti vanglates viibib teisipäevase seisuga 2487 inimest, kellest süüdimõistetuid on 1986 ja vahistatuid 501. Jõustunud kohtulahendiga eluaegseid vange on praegu 41, naisi on trellide taga 111, alaealisi 15 ning avavange on 159.