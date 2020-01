Fotod: Põhja-Tallinnas võeti uus aasta vastu mürtsuvaba valgussõuga

«Väljakule saabunud inimeste hulk on selge indikaator, et otsitakse alternatiivseid lahendusi uue aasta vastuvõtmiseks ja mul on hea meel, et Põhja-Tallinn seda esimesena võimaldas. Põhja-Tallinnas oli vana aasta õhtul mitmeid õnnetusjuhtumeid, mis olid seotud pürotehnikaga, sealhulgas ka üks põleng Kalamajas. Arvan, et sel aastal välja pakutud lahendus vajab kindlasti täiustamist, kuid algus on tehtud,» ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.