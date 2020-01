VIDEO ⟩ Aastavahetus politseipatrulliga: purjus Vene kodanikust kuni relvaga vehkiva kaitseliitlaseni

Vana aasta lõpp. Tallinna kesklinna politseijaoskonnas algab õhtul kell kaheksa instruktaaž - politseipatrullid panevad paika konkreetse plaani, kuidas Eesti kõige rahvarohkemas piirkonnas ööga toime tulla. Käib tihe sagimine, patrullid võtavad kaasa rinnakaamerad, relvad, pipragaasid, kumminuiad, taserid ja muu varustuse, mida loodetavasti vaja ei lähe. «Olge ettevaatlikud, vahel inimesed käituvad väga ettearvamatult,» ütleb patrullpolitseinik Tauri Linnas enda vahetuseks valmistudes.

FOTO: Erik Tikan

Veel enne, kui Linnas koos abipolitseinik Elle Treieri ja noore patrullpolitseiniku Karl Erik Randlainega oma vahetust alustada jõudis, olid kõik Tallinna kainestusmaja kambrid vägijoogiga liiale läinud pidulisi täis. Neil sadadel eestimaalastel tuleb uus aasta vastu võtta trellide taga, paljudel neist kehad kaklemisest katki. Nüüd tuleb kõik liialdanud peolised viia kas Rae valla arestimajja või koju - Tallinnas ruumi lihsalt enam pole.

«Nonii, läheb lahti.Tuli teade, et on vaja julgestust,» ütleb Linnas.

«Ööäääõõooo,» kõlab Kesklinna jaoskonna väravatest sisse sõitnud politseibussi puurist uste avanedes. Sealt tõmmatakse välja hotelli ees paljajalu, aluspükstes ja T-särgi väel hotelli ees kakelnud tumedapäine 40ndates mees. Ta nutab ja on vihane. «Fašistõ!» karjub silmad rullis Vene rahvusest kodanik politseinikele tatti ja verd pritsides. Randlaine ja Linnas on nüüd töörežiimil ja iga käsk on konkreetne, vasturääkimist nad ei talu. Küll aga üritavad nad teda kuulata ja mõista - mis läks valesti, et mehe peoõhtu nii lõppes.

Sõidame kolme patrulliga mehitatud politseibussi järel linna, kuid kutsungeid pole. «Läheme kontrollime siis, kuidas kodutud aastavahetust veedavad,» ütleb Linnas ja sõidab otsejoones garaažide vahele, kus teab neid elavat. Nõukogudeaegsel garaažiuksel on lausa uksekell, kuid tundub, et kedagi pole kodus.

Edasi sõidame sadama lähistele, kesklinnas asuva Eestiaegse mahajäetud mitmekordse puumaja juurde. See laguneb igast otsast, on igasugu kaltse ja prügi täis ning haiseb fekaali järgi. Ühest tagumisest ruumist leiame eest kaks tekkide all konutavat 30ndates meest. «Miks te siin olete? Kas te kuhugi mujale ei taha minna? Ega teil külm ei ole,» küsib Linnas.

Me ei ole oodatud külalised, mehed tunnevad seal ennast enda sõnul hästi. «Head vana aasta lõppu!» soovivad nad politseinikele.

FOTO: Erik Tikan

«Politseinikud on ka inimesed ning kui võimalik, siis saame vabade patrullidega kokku ja võtame koos uue aasta vastu,» ütleb Linnas. Südaöösel lülitavadki politseinikud mere ääres kolme patrullauto vilkurid tööle ja lõbusas meeleolus avatakse lastešampuseid, autost kõlamas Laura laul «Head uut aastat». Käib tõeline pidu, kuid vaid hetke.

Siis tuleb sündmusi justkui paisu tagant: väljakutse Stroomi randa, kus on aken katki visatud; seejärel Järvevana teele, kus raskes liiklusõnnetuses sai viga kaheksa inimest. Ning sealt otsejoones Saku tänavale kahekordse kortermaja taha, kus tundub midagi põlevat. Taskulambid käes tossu poole sammudes ründab politseinike eikusagilt ilmunud vihane naisterahvas. Linnas ja Randlaine väänavad ta maha ning panevad käed raudu. Selle peale ägestub habemik, sest maha murtud naine olevat tema abikaasa. Ta sõimab politseinikke ja ajakirjanikke, muuhulgas neid Jakko Väli käsilasteks nimetades. Kaugelt vaadatuna tundunud tulekahju osutus grilliks. «Süüa tahate? Mul on siin liha,» räägib mees ja nõuab enda arreteerimist: «Eile istusin pokris, lähen täna ka kui vaja.»

Seejärel kõlavad politseinike jaamast kutsed erinevaid kaklusi lahendama. Mitmed neist lahenevad kiiresti, teised on keerulisemad. Näiteks Vabaduse väljaku lähistel, Eesti ühe mainekema kooli ees on noored kaklema läinud. Taaskord tuleb Linnasel, Treieril ja Randlainel selgitusi küsida purjus inimestelt, kus iga kakleja ajab oma õigust taga. Väsitav.

FOTO: Erik Tikan

Teel jaoskonda tuleb kolmele politseinikule selle õhtu kõige keerulisem väljakutse. Linnas ja Randlaine tuiskavad otsejoones korterisse, kus elab esialgsete andmete järgi relvaga naabrite suunas vehkinud mees.