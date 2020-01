Võrumaal hukkus sõiduautolt löögi saanud mees

Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna välijuht Arvo Turba tuletab meelde, et pimedal ajal ja halva nähtavuse korral peab jalakäija kasutama helkurit või muud valgusallikat. «Eriti praegu, kui on pime ja ka lund pole maas, neelab must asfalt sõidukitulede valguse. Helkurita ja tumedates riietes jalakäija on sõidukijuhtidele praktiliselt nähtamatu,» ütles Turba.