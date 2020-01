Neljapäeval võivad teed olla kohati libedad

Varahommikul on teekatted riigiteedel valdavalt soolamärjad või niisked. Ilm on kuiv ja õhutemperatuur näitab kõikjal kuni paar soojakraadi. Põhja- ja Lääne-Eestis on teetemperatuur siiski kerges miinuses ja lõiguti võib teedel esineda libedust.