Tallinna ringteel kulgeb liiklus mööda uut viadukti, lammutustööde tõttu on suletud vaid Männiku tee.

Männiku teel asuv Tammemäe bussipeatus on tööde ajaks viidud umbes 200 meetrit Saku poole. Tallinna ringtee Saue suunalt on suletud pääs Männiku teele. Tallinna-Saku suunal liigeldes tuleb kasutada ümbersõitu Juuliku liiklussõlme kaudu. Männiku tee on suletud kuni 6. jaanuarini.