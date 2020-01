Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv Eestis kasvas mullu

Tööinspektsioonil on eelmise aasta kokkuvõtete tegemine veel pooleli, seega ei saa eelmise aasta numbrite põhjal veel järeldusi teha. «Kommenteerimiseks oleme rohkem valmis tuleva nädala algupoole,» ütles tööinspektsiooni pressiesindaja.

Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv on Eestis viimase kolme aasta jooksul kasvanud. 2017. aastal sai tööülesandeid täites surma kuus inimest. Samas 2016. aastal oli töösurmasid 26, 2015. aastal 17 ja 2014. aastal samuti 17.

Inspektsioonil kodulehel on praegu olemas põhjalik ülevaade tööõnnetustest novembri keskpaiga seisuga. See statistika näitab, et kuigi surmaga lõppenud tööõnnetusi oli mullu rohkem, oli novembri keskpaiga seisuga tööõnnetuste koguarv vähenenud. 14. novembri seisuga oli Eestis registreeritud 3616 tööõnnetust, mida oli 30 protsendi võrra vähem, kui aasta varem.