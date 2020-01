Põlluaas: täname Vabadussõjas osalenuid ja langenuid meie omariikluse eest

Põlluaas sõnas, et täna langetame pea hukkunute mälestuseks ja ta avaldas Vabadussõjas osalenutele ja langenutele tänu meie omariikluse eest. «Me lubame olla neile meestele ja naistele väärilised ja kaitsta oma riiki ja rahvast. Vajadusel ka relv käes, nagu tegid meie vabadusvõitlejad teises maailmasõjas ja metsavennad veel pikki aastaid peale seda,» rääkis Põlluaas.​

«Just julgust, vaprust ja kustumatut iseseisvuspüüet nägime me Vabadussõja tandritel. Kõike seda vajame me ka nüüd, kui relvade vaikimisest meie rinnetel on möödunud sada aastat,» lisas Põlluaas.