Seninägemata kaadrid ⟩ Ajaloolane uuris Taani ja Põhjamaade vabatahtlikke Eesti Vabadussõjas

Taani valitsus andis koguni loa 900 moodsaima Taani Madseni kergkuulipilduja salajaseks ekspordiks riiklikele Balti jõududele ja Taani vabatahtliku korpuse varustusse kuulus neid samuti. Raamatus «Välispiir» on vaatluse all korpuse loomine Taanis alates idee tekkimisest. Kogu uurimisprojekti eesmärk on olnud avaldada esimene suurem terviklik ajalooline ülevaade Taani ja Põhjamaade vabatahtlikest Baltimaade vabadussõdades. Jälgime suurt poliitilist mängu, milles liitlased püüavad Skandinaavia riike survestada Baltimaades sõjaliselt tegutsema. Raamatus on Taani korraldajate omavahelist kirjavahetust ja Baltimaade abistamist nende vaatenurgast ning ülevaade kodanliku Taani tohutust hirmust järjest laieneva enamluse ees. Jälgime vabatahtlike värbamisprotsessi ning tõsiseid kokkupõrkeid vabatahtlike ja Taani vasakpoolsete vahel Kopenhaageni tänavatel. Analüüsime Taani poliitikute argumente. Jälgime vabatahtlike saabumist Eestisse, nende sõjaväelist väljaõpet, vabatahtlike mõtteid uute Balti riikide kohta ja suhteid kohaliku rahvaga.