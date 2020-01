Eesti saatkond Austraalias kolib tulepõrgu tõttu ajutiselt ümber

Esialgu on saatkonna personalil kavas Sydneysse jääda kuni 11. jaanuarini. Konsulaarteenuseid pakutakse seni Sydney Eesti Majas, teatab saatkond Facebookis.

Juba mullu septembris alguse saanud tulekahjud on süvenenud viimaste nädalate jooksul, sealhulgas nõudnud mitme linna evakueerimist. Ulatuslikele maastikupõlengutele ei suudeta piiri panna, sest rekordeid purustavad temperatuurid ja kuid kestnud põud on viinud olukorra kontrolli alt välja. Ka selleks nädalaks on prognoositud kõrgeid õhutemperatuure, kohati üle 40 kraadi Celsiuse järgi, ja tugevaid tuuli, mis loovad ka edaspidi suure riski.