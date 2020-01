Tallinna Saksa Gümnaasium renoveeriti moodsaks õppehooneks

H-kujuline koolihoone koosneb kolmest korpusest, millest ühes asuvad klassiruumid, teises raamatukogu, juhtkonna ja õpetajate ruumid, loodusainete õppekompleks ning loovainete eriklassid, kolmandas aga võimla ja ujula ning aula ja söökla. Koolimaja uut ja avarat sissepääsu laiendati nii, et sellest sai valgusküllane, läbi kahe korruse avatud aatrium, kus saab vahetunnis mõnusalt lõõgastuda või korraldada näiteks kontserte. Aatriumist avaneb väljapääs välimööbli ja liikumisvahenditega varustatud hoovialale, kus asub ka 300-kohaline jalgrattaparkla.

Klassiruumide korpuses on samuti pandud rõhku valgusele, akustilistele lahendustele ja avarusele. Klasside ette on ehitatud mugavad, spetsiaalse mööbli ja aktiivse puhkuse vahenditega sisustatud alad, mida saab lükanduksi liigutades kasutada ka avatud õpialana. Kooli söökla ja aula tehti avaramaks ning aula katusele sai kool katuseaia, mida saab samuti kasutada nii õppetööks kui ka puhkamiseks.

Tallinna Saksa Gümnaasium on linna üks tublimatest koolispordi edendajatest ning nüüd on selleks loodud väga head tingimused. Spordikorpuse esimesel korrusel asuvad ujula, saunakompleks ja riietusruumid pääsuga nii ujulasse kui ka staadionile. Teisel korrusel on pallimängude saal koos garderoobidega. Keldrikorrusel asuvad jõusaal ning fitnessi ruum, mida saab kasutada näiteks ringtreeninguteks. Kooli saale saab kasutada ka klassivälisteks ettevõtmisteks, pääs õpperuumidesse on sel ajal võõrastele suletud ja valvatud.

Hoone projekteeriti 1056 õpilasele, selle suletud netopind on üle 11 200 ruutmeetri. Renoveerimise maksumus oli 12,6 miljonit eurot. Hoone projekteeris ConArte OÜ ning ehitas RAMM Ehituse OÜ.

Koolipere õnnitlesid haridusminister Mailis Reps, linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ja paljud teised.

Belobrovtsev nentis, et Tallinna Saksa Gümnaasiumi renoveeritud hoone taasavamine on oluline sündmus mitmel põhjusel. «Esiteks on see kindlasti tähtis päev kooliperele, kes oli oma maja remonti kaua oodanud. Uuenenud keskkond pakub nii õppimiseks, sportimiseks kui ka huvitegevuseks tingimusi, mis on kohased moodsale õpikäsitusele. Kool on näidanud suurepäraseid tulemusi nii õppetöös kui ka spordis ning usun, et uued võimalused lubavad õpilaste, aga ka õpetajate annetel veelgi enam avalduda ja areneda,» sõnas Belobrovtsev. «Teisalt võib linn tunda heameelt, et koolide tervikremondid on jõudnud lõpusirgele ning peale Tallinna Saksa Gümnaasiumi on jäänud renoveerida veel vaid üksikud koolimajad,» lisas ta.

«Ei ole vist mõtet öeldagi, et see Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolimaja, mille uksest mina 1999. aastal ellu astusin, ja see erakordne koolihoone, kus jätkavad oma haridusteed minu tänased kooliõed ja -vennad, on nagu öö ja päev - ausalt öeldes tekitas uus hoone minus lausa kentsaka soovi taas kooli minna,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats. «Mul on väga hea meel, et TSG tervikrenoveerimine on andnud sedavõrd uhke tulemuse. Usun, et koolipere oskab seda hinnata, soovin nii õpilastele kui õpetajatele uues majas õnne ja edu!»

Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu sõnul võib julgelt öelda, et valminud on kogu koolipere unistuste koolimaja, sest ideekorjesse olid kaasatud nii õpilased, õpetajad, vilistlased kui ka lapsevanemad. «Küsisime endalt, milline on maailma parim kool. Jõudsime seisukohale, et selleks on parim kool maailmale. Ehk kool, mis pakub õpilastele kõike seda, mida nad just tänases maailmas vajavad,» rääkis Rundu.