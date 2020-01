Justiitsminister esitab Andres Parmase valitsusele peaprokuröri ametikohale kinnitamiseks

«Nüüd see liigubki valitsusele otsustada. Ühegi erakonna poolt ma olemuslikku vastuseisu pole täheldanud. Andres Parmasel on rahvusvaheline kogemus kriminaalasjade menetlemisel, ta on olnud pikka aega kohtunik ringkonnakohtus,» kinnitas Reinsalu.

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe, Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul on Parmasel õiguskomisjoni toetus olemas. Karilaidi sõnul ei kahtle keegi Parmase pädevuses peaprokuröri ametikohale, kuid küsitavusi on tekitanud tema krõbedad väljaütlemised sotsiaalmeedias erinevate erakondade aadressil.

«Kriitika seisneb selles, et ta on olnud tavatult aktiivne ka ringkonnaprokurörina päevapoliitikasse sekkumisel ja on näidanud üles antipaatiat ka Keskerakonna suhtes. Mina neid tsitaate ka tema käest küsisin, tal oli selle kohta hea vastus, et ta on olnud kõikide erakondade suhtes kriitiline. Nii et Keskerakond mingit poliitilist kättemaksu ei hau, me anname võimaluse inimesel tõestada enda erapooletust, oma pädevust,» teatas Karilaid.

Enne valimisi kirjutas Andres Parmas sotsiaalmeedias muuhulgas järgmist: «Sõbrad, see on Keskerakond: kohukesed, korruptsioon igal tasandil, broilerluse üks kesksem taimelava, ebaaususe ja valelikkuse verstapost, võimetud enda väärtegusid ausalt omaks võtma ja sigatsemisest loobuma, Vene võimudega lipitseja ja nüüd siis ka avalikult partei, mis tõmbab Eestis eesti keele juhtme seinast välja.»

Tänaseks on ta postitused kustutanud. Urmas Reinsalu sõnul on oluline, et see teema tuli aruteluks enne peaprokuröriks saamist. «Nii kohtunikuna kui prokurörina tuleb sõnu kaaluda, et inimene mitte ainult ei ole erapooletu, vaid see nii ka näiks avalikkusele. Ma arvan, et kui see arutelu on olnud, ta on oma kinnitused andnud, küll ta tuleb sellega toime,» ütles Reinsalu.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul ei kahtle keegi, et Parmase näol on tegemist tugeva juristiga, kuid probleemiks võib osutuda see, et kandidaat leiti poliitilisi kanaleid pidi.

«Ma saan aru, et teda soovitas Urmas Reinsalu, ta ei tulnud süsteemi seest soovitusega kaasa, et ta võiks sobida peaprokuröri kohale. See, et ta tuli poliitilisi kanaleid pidi, see on probleem,» leidis Kallas.