Tallinna sotsid valisid esimeheks Raimond Kaljulaidi

Kaljulaid kogus Õpetajate majas toimunud sisevalimistel 98 häält, teatas partei preessiesindaja BNS-ile. Tema vastaskandidaati kunstiteadlast Karin Paulust toetas 25 sotsiaaldemokraati.

Kaljulaid püstitas eesmärgi jõuda ülejärgmisteks kohalikeks valmisteks tähiseni, kus SDE on tallinlaste seas kõige suurema toetusega partei.

Erakonnakaaslastele esinenud Kaljulaid ütles, et seismine Tallinna parema tuleviku eest on ühtlasi seismine parema Eesti eest. «Selles, et Eesti tervikuna oleks jõukam ja õiglasem ühiskond, mängib Tallinn üliolulist rolli. Suur osa meie ettevõtetest tegutseb Tallinnas. Lasnamäe serval tehakse tipptasemel kaitsetööstust, kohe Toompea nõlva all pakutakse maailmatasemel kübertuvralisusega seotud teenuseid. Samal ajal tegutseb Kopli poolsaare tipus üks Eesti suuremaid tööstusettevõtteid. Tallinnas ja Harjumaal luuakse üle poole Eesti SKT-st,» rääkis Kaljulaid. Ei tohi unustada, et esmalt peab olema läbimõeldud ettevõtluspoliitika koos jätkusuutliku majanduskasvuga, ilma milleta on tugev sotsiaalkaitse mõeldamatu, lisas ta.

Kaljulaidi sõnul on elukeskkond ja ettevõtluskeskkond ka Tallinnas omavahel lahutamatult seotud. «Tallinna ettevõtete edust sõltub riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaas. Sellest omakorda sõltub, kui palju linnal on raha, et kujundada head elukeskkonda,» märkis Tallinna sotsiaaldemokraatiad liider. «Hea ühistransport, korras teed, pargid ja mereäär, terviserajad ning spordikeskused, perspektiivitundega linnaplaneerimine, kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused, tervishoid, haridus- ja kultuurielu – kõik see tagab tallinlastele turvalise elu.»